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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Китай при помощи России делает успехи в освоении Космоса

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Китай при помощи России делает успехи в освоении Космоса

Несколько дней назад Китай показал свой корабль, который планирует отправить в Космос. Он имеет два модуля, один из которых может использоваться несколько раз. Вместимость корабля составляет 6 человек. Первый полёт запланирован на будущий год.

Китайская разработка представляет большую конкуренцию американским и другим мировым аналогам. Отсоединяемый отсек способен находиться на орбите до полугода.

Россия активно способствовала вовлечению Китая в освоение космоса. Китайские специалисты были не настолько сильны, чтобы самостоятельно реализовать данный проект. Даже скафандр китайского космонавта оказался российской копией. То же самое относится и к кораблю.

Сама космическая программа Китая набирает обороты. В начале этого года Поднебесная смогла высадить свой корабль на Луну. Эксперты считают, что к середине XXI века Пекин сможет пройти весь путь по освоению космоса, который преодолели другие страны.

Российская же программа по освоению космоса состоит из нескольких блоков. В проекте имеется замысел создания лунной базы и инфраструктуры. Сейчас идёт производство двух новых кораблей. Один будет многоразового использования. Пилотируемый полёт на нём с российским космонавтом состоится уже через 5 лет.

ПВ

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