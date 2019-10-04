Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Вычислены предполагаемые новые очаги войны на Украине после Донецка и Луганска

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Вычислены предполагаемые новые очаги войны на Украине после Донецка и Луганска
фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Ключевая задача украинской власти в настоящий момент – перевести военный конфликт на востоке страны в политическую плоскость. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал донецкий политолог Энрике Менендес.

Оглашен прогноз о развале Украины и гражданской войне в стране из-за Порошенко

Оглашен прогноз о развале Украины и гражданской войне в стране из-за Порошенко

По словам аналитика, в случае продолжения боевых действий Украина не сможет нормально развиваться. Более того, как отметил Менендес, если за десять лет в стране не поменяется к лучшему экономическая ситуация, могут появиться новые очаги конфликта – Харьков и Херсон. В этих регионах наблюдается высокий уровень недовольства властью, процитировало эксперта отечественное интернет-издание Украина.ру.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Араик Степанян озвучил прогноз о расколе бывшей советской республики и начале там гражданской войны из-за действий экс-президента Петра Порошенко.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что для принятия серьёзных политических решений стоит полностью исключить "фриков".Он считает, что президент РФ Владимир Путин был вынужден прокомментировать "феномен Тунберг".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы в текущем году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной части страны.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ДТП в Тверской области, пожар в Новосибирской…

//новости ан

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и установили, что даже незначительное ослабление слуха у ребенка способно в будущем привести к функциональным…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Полицейские задержали троих приезжих, которых подозревают в подрыве банкомата на севере Москвы и похищении денег. Об этом сообщила замначальника пресс-службы столичного…

Возглавляющий, созданную в 2015 году в Норвегии общественную организацию «Народная дипломатия Норвегии», господин ВЕБЕР уверен, что западные средства массовой информации…

//новости ан