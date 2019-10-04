Вычислены предполагаемые новые очаги войны на Украине после Донецка и Луганска

//В мире 13+

4 октября 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Ключевая задача украинской власти в настоящий момент – перевести военный конфликт на востоке страны в политическую плоскость. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал донецкий политолог Энрике Менендес.

По словам аналитика, в случае продолжения боевых действий Украина не сможет нормально развиваться. Более того, как отметил Менендес, если за десять лет в стране не поменяется к лучшему экономическая ситуация, могут появиться новые очаги конфликта – Харьков и Херсон. В этих регионах наблюдается высокий уровень недовольства властью, процитировало эксперта отечественное интернет-издание Украина.ру.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Араик Степанян озвучил прогноз о расколе бывшей советской республики и начале там гражданской войны из-за действий экс-президента Петра Порошенко.