Гражданин США лишил жизни сына, пытаясь изгнать из него демона

Сотрудники полиции Аризоны арестовали 31-летнего Пабло Мартинеза, который обвиняется в убийстве собственного сына. Согласно последней информации, мужчина пытался изгнать из мальчика демона.

Мартинез признался, что заливал шестилетнему сыну в горло горячую воду, поскольку якобы у ребенка внутри находился демон. Жена Пабло вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место, они увидели мальчика лежащим в кровати без признаков жизни.