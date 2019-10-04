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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Гражданин США лишил жизни сына, пытаясь изгнать из него демона

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Гражданин США лишил жизни сына, пытаясь изгнать из него демона
фото: pixabay.com
Сотрудники полиции Аризоны арестовали 31-летнего Пабло Мартинеза, который обвиняется в убийстве собственного сына. Согласно последней информации, мужчина пытался изгнать из мальчика демона.
 
Мартинез признался, что заливал шестилетнему сыну в горло горячую воду, поскольку якобы у ребенка внутри находился демон. Жена Пабло вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место, они увидели мальчика лежащим в кровати без признаков жизни.
 
Как сообщает телеканал FOX8, пострадавший был доставлен в медицинский центр Университета Баннера с ожогами 15% тела, где он был признан мертвым.
ЕТ

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