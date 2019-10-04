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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Украинский аналитик назвал возможную «фатальную ошибку» Зеленского по Донбассу

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский аналитик назвал возможную «фатальную ошибку» Зеленского по Донбассу
фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский совершит «фатальную ошибку», если сочтет, что развернувшиеся протесты против «формулы Штайнмайера» для Донбасса являются всего лишь проплаченными акциями, организованными оппонентами главы государства. Такую точку зрения озвучил Сергей Гайдай, украинский политтехнолог.

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Возможный «боснийский» сценарий прекращения войны в Донбассе озвучили на Украине

Как пишет ИА REGNUM, эксперт отметил, что людям, занимающимся политикой, следует отличать «ритуальные мероприятия узкой группы сумасшедших» от запросов общества.

Гайдай добавил, что пока Зеленский идет «по граблям» своего предшественника Петра Порошенко, работая в выстроенных им форматах. Это касается и урегулирования конфликта на востоке страны, процитировало аналитика информационное агентство.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине озвучили вероятный «боснийский» вариант прекращения войны в Донбассе.

 

ДЦ

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