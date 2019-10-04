Зачем депутат Верховной Рады теребил свою ширинку?

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4 октября 2019, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

На одном из последних заседаний украинского парламента депутат Илья Кива активно переписывался с кем-то по телефону. После того, как журналистам удалось посмотреть запись видео поближе, выяснилось, что абонентом оказалась некто «Юлия Одесса».



После этого депутат стал не менее активно теребить свою ширинку. Кива является депутатом партии «За жизнь». Как пишет Компромат.ру, народный избранник уже не в первый раз попадает на камеры за «странным занятием».



Депутат ещё утром скрывал свою переписку, пряча смартфон от камер, когда выступал у трибуны. После этого он поднял штаны и начал подтягивать носки. Поведение политика вызвало массу негодования в сети. Многие считают, что такое поведение представителя власти недопустимо. Видеоролик уже выложили в сеть. Он набирает большое количество просмотров.



