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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Бориса Джонсона пригласили на юбилейный парад Победы в Москве

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Бориса Джонсона пригласили на юбилейный парад Победы в Москве
фото: globallookpress.comHan Yan/Xinhua

Утром в пятницу, 4 октября, стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на парад Победы, который в будущем году состоится в столице России Москве.

Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня посол Великобритании в Москве. Дипломат добавил, что решение о визите Бориса Джонсона в РФ будет принято позже, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская сторона направила приглашение на празднование Дня Победы в Москве главе Северной Кореи Ким Чен Ыну и некоторым другим мировым лидерам.

ЕТ

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