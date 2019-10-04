Бориса Джонсона пригласили на юбилейный парад Победы в Москве

Утром в пятницу, 4 октября, стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на парад Победы, который в будущем году состоится в столице России Москве.

Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня посол Великобритании в Москве. Дипломат добавил, что решение о визите Бориса Джонсона в РФ будет принято позже, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская сторона направила приглашение на празднование Дня Победы в Москве главе Северной Кореи Ким Чен Ыну и некоторым другим мировым лидерам.