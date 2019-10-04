Пассажирское судно опрокинулось в Индии, 20 человек пропали без вести

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4 октября 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Утром в пятницу, 4 октября, стало известно, что на реке Махананда в штате Бихар на северо-востоке Индии опрокинулось пассажирское судно. Согласно последней информации, три человека погибли.

В настоящий момент более 20 пассажиров судна считаются пропавшими без вести. Причиной крушения плавсредства стала перегрузка. Установлено, что судно было рассчитано на 40 пассажиров, а перевозило в два раза больше человек, передает телеканал NDTV.

Сейчас в районе крушения проводится поисковая операция. Пострадавшие люди были доставлены в больницу.