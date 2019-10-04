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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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«Неожиданный» вероятный район начала Третьей мировой войны назвали в прессе

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

«Неожиданный» вероятный район начала Третьей мировой войны назвали в прессе
фото: Kabli Yawar / globallookpress.com

Третья мировая война может вспыхнуть в «неожиданном» месте – Южной Азии. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Экс-разведчик намекнул на разработку Россией секретного оружия мощнее «Цирконов»

Экс-разведчик намекнул на разработку Россией секретного оружия мощнее «Цирконов»

В обозначенном регионе расположены обладающие ядерными боеголовками Индия и Пакистан, которые несколько десятилетий конфликтуют между собой, оспаривая территориальную принадлежность штата Джамму и Кашмир. В случае начала войны между Нью-Дели и Исламабадом с использованием оружия массового поражения только в течение одной недели погибнет 125 млн человек, пишет utro.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми намекнул на разработку Россией оружия мощнее ракет «Циркон».

 

ДЦ

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