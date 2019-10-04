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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Герцогиня Кейт затмила жену принца Гарри, появившись на публике в скромном платье

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Кейт затмила жену принца Гарри, появившись на публике в скромном платье
фото: Han Yan/Xinhua

Герцогиня Кэтрин затмила супругу принца Гарри, появившись на публике в скромном закрытом платье. Кейт, по мнению многих, перевела все внимание на себя, хотя до этого пресса следила за нарядами Меган.

2 октября принц Уильям и герцогиня Кэтрин побывали в культурном центре Aga Khan Centre в Лондоне, где их лично встретил основатель этой организации – Его Высочество Принц Карим Ага-Хан. Визит членов королевской семьи был приурочен к их грядущей четырехдневной поездке в Пакистан.

На мероприятии 37-летняя Кейт появилась в струящемся длинном платье изумрудного цвета. Свою узкую талию герцогиня подчеркнула зеленым поясом. Многим этот наряд напомнил традиционный мусульманский женский костюм. Образ жена принца Уильяма дополнила темно-зелеными лодочками, скромным клатчем и серьгами в восточном стиле.

Ранее весь мир следил за нарядами герцогини Меган во время ее тура по Африке. Многие сочли, что жене принца Гарри пока не хватает шика, который есть у Кэтрин.

 
 
 
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Публикация от Royally Obsessed (@reallifeduchess)3 Окт 2019 в 8:59 PDT

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