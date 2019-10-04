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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Возможный «боснийский» сценарий прекращения войны в Донбассе озвучили на Украине

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Возможный «боснийский» сценарий прекращения войны в Донбассе озвучили на Украине
фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

У Киева нет сил реализовать в Донбассе «хорватский» сценарий, который предполагает военный разгром самопровозглашенных ДНР и ЛНР, гораздо реалистичнее «боснийский» вариант. Такое мнение озвучил бывший депутат Верховной Рады Олесь Доний.

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По мнению экс-парламентария, Украина может использовать опыт урегулирования межэтнического конфликта на территории Боснии и Герцеговины. Как напомнил Доний, под давлением НАТО и Европейского союза в республике были созданы две равнозначные части – боснийско-хорватская федерация и Сербская Краина. Данные образования обладают отдельными органами управления, однако над ними есть совместные государственные институции, процитировал бывшего депутата «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что в ДНР выступили с экстренным заявлением об атаке киевских силовиков на всех направлениях линии фронта.

 

ДЦ

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