В Совфеде осудили перевод на украинский язык русских школ на Украине в будущем году

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4 октября 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе в 2020 году русскоязычных школ на украинский язык преподавания.

По словам Цекова, такое решение нарушает права русскоязычного населения Украины, а также статьи Конституции страны и Европейскую хартию языков национальных меньшинств. В беседе с RT российский политик отметил, что с момента обретения независимости Киев проводил насильственную украинизацию.

Сергей Цеков убежден, что подобная политика украинских властей приведет к тому, что количество говорящих на русском языке людей уменьшится, однако она также нанесет существенный урон Украине как государству.