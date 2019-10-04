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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Совфеде осудили перевод на украинский язык русских школ на Украине в будущем году

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде осудили перевод на украинский язык русских школ на Украине в будущем году
фото: pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе в 2020 году русскоязычных школ на украинский язык преподавания.

По словам Цекова, такое решение нарушает права русскоязычного населения Украины, а также статьи Конституции страны и Европейскую хартию языков национальных меньшинств. В беседе с RT российский политик отметил, что с момента обретения независимости Киев проводил насильственную украинизацию.

Сергей Цеков убежден, что подобная политика украинских властей приведет к тому, что количество говорящих на русском языке людей уменьшится, однако она также нанесет существенный урон Украине как государству.

ЕТ

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