Оглашен прогноз о развале Украины и гражданской войне в стране из-за Порошенко

//В мире 13+

4 октября 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Petro Poroshenko / globallookpress.com

Бывший украинский президент Петр Порошенко, поддержавший акции националистов против «формулы Штайнмайера», начал развал страны. Такое заявление, выступая в телевизионном эфире, сделал политолог Араик Степанян.

Согласно прогнозу эксперта, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», в будущем западные регионы Украины объявят бойкот Киеву при финансовой поддержке Порошенко. После этого в бывшей советской республике вспыхнет гражданский конфликт, «война всех против всех», предсказал Степанян.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ определили возможных участников переворота против действующего президента Украины Владимира Зеленского.