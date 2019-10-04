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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Оглашен прогноз о развале Украины и гражданской войне в стране из-за Порошенко

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен прогноз о развале Украины и гражданской войне в стране из-за Порошенко
фото: Petro Poroshenko / globallookpress.com

Бывший украинский президент Петр Порошенко, поддержавший акции националистов против «формулы Штайнмайера», начал развал страны. Такое заявление, выступая в телевизионном эфире, сделал политолог Араик Степанян.

Определены возможные участники будущего переворота на Украине против Зеленского

Определены возможные участники будущего переворота на Украине против Зеленского

Согласно прогнозу эксперта, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», в будущем западные регионы Украины объявят бойкот Киеву при финансовой поддержке Порошенко. После этого в бывшей советской республике вспыхнет гражданский конфликт, «война всех против всех», предсказал Степанян.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ определили возможных участников переворота против действующего президента Украины Владимира Зеленского.

 

ДЦ

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