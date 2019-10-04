Оглашен прогноз о развале Украины и гражданской войне в стране из-за Порошенко

Бывший украинский президент Петр Порошенко, поддержавший акции националистов против «формулы Штайнмайера», начал развал страны. Такое заявление, выступая в телевизионном эфире, сделал политолог Араик Степанян.
Согласно прогнозу эксперта, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», в будущем западные регионы Украины объявят бойкот Киеву при финансовой поддержке Порошенко. После этого в бывшей советской республике вспыхнет гражданский конфликт, «война всех против всех», предсказал Степанян.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ определили возможных участников переворота против действующего президента Украины Владимира Зеленского.