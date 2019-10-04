ДНР сделала экстренное заявление об атаке ВСУ на всех направлениях линии фронта

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4 октября 2019, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Представительство непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сделало экстренное заявление об атаке Вооруженных сил Украины на всех трех направлениях линии фронта. Данное сообщение процитировали отечественные интернет-СМИ.

Как пишет издание «Новороссия», в ДНР проинформировали, что в результате обстрела, произошедшего накануне вечером, оказались повреждены линии электропередач в пригороде Горловки Зайцево и селе Коминтерново в южной части республики. Местные жители остались без света.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Народная милиция ДНР раскрыла тайные потери киевских военных в Донбассе.