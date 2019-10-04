Министр энергетики США может подать в отставку из-за громкого скандала

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4 октября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри может подать в отставку на фоне громкого политического скандала, который грозит импичментом американскому президенту Дональду Трампу.

Согласно последней информации осведомленных источников, Перри покинет свой пост в конце ноября текущего года, а главой Министерства энергетики станет его первый заместитель Дэн Бруйетт, передает kp.ru.

Некоторые источники газеты Politico уверяют, что министр оказался втянут в скандал из-за поездки в Киев на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, другие же подчеркивают, что грядущая отставка Рика Перри не имеет никакого отношения к украинской стороне.