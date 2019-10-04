Пользователи сети высмеяли Трампа, шлепнувшего президента Финляндии по колену

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4 октября 2019, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com

Президента США Дональда Трампа высмеяли в сети после того, как он позволил себе вольность во время встречи с финским лидером Саули Ниинисте. Американский лидер шлепнул политика по коленке.

Данным жестом Дональд Трамп хотел показать свое согласие со словами одного из журналистов, который в рамках пресс-конференции заявил, что "Финляндия – счастливейшая страна в мире". Ниинисте не понравилось подобное обращение – он отмахнулся от американского коллеги, передает "Свободная пресса".

Пользователи сети активно обсуждают случившееся. Многие в шутку назвали инцидент "президентским харассментом". Еще один пользователь язвительно отметил: "Дней без президентского смущения – ноль".