Пользователи сети высмеяли Трампа, шлепнувшего президента Финляндии по колену

Президента США Дональда Трампа высмеяли в сети после того, как он позволил себе вольность во время встречи с финским лидером Саули Ниинисте. Американский лидер шлепнул политика по коленке.
Данным жестом Дональд Трамп хотел показать свое согласие со словами одного из журналистов, который в рамках пресс-конференции заявил, что "Финляндия – счастливейшая страна в мире". Ниинисте не понравилось подобное обращение – он отмахнулся от американского коллеги, передает "Свободная пресса".
Пользователи сети активно обсуждают случившееся. Многие в шутку назвали инцидент "президентским харассментом". Еще один пользователь язвительно отметил: "Дней без президентского смущения – ноль".