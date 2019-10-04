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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В США избили мужчину за надпись на русском языке

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

В США избили мужчину за надпись на русском языке
фото: соцсети

В американском штате Калифорния неизвестный избил мужчину за кепку с лозунгом президента Дональда Трампа на русском языке. Отмечается, что инцидент произошёл в сентябре в туалете ресторана в центре Эрмоса Бич.

На бейсболку красного цвета была нанесена надпись: "Сделаем Америку снова великой".

"Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал", - передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что подозреваемого в нападении и краже 32-летнего Дэвида Делгадо задержали только во вторник, 1 октября.

БА

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