Количество погибших от вейпов в США увеличилось до 18 человек

//В мире 13+

4 октября 2019, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Количество погибших от использования вейпов в США увеличилось до 18 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, еще 1080 пациентов заболели после использования данного устройства.

Случаи смертей из-за курения вейпов были зафиксированы в 15 американских штатах. Как сообщается в объединенном докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 70 процентов заболевших тяжелыми легочными заболеваниями после использования электронных сигарет – молодые мужчины, передает "Свободная пресса".

Медиков также беспокоит, что вейпы сейчас активно используют подростки. Эксперты подчеркивают, что это очень опасно для здоровья.