//В мире 13+
Прах Махатмы Ганди похитили из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
4 октября 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
4 октября 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Если США разместят свои ракеты средней и малой дальности в Азии, то Россия даст зеркальный ответ. Путин, на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил…
Бывший украинский президент Петр Порошенко, поддержавший акции националистов против «формулы Штайнмайера», начал развал страны. Такое заявление, выступая в телевизионном…
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Представительство непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сделало экстренное заявление об атаке Вооруженных сил Украины на всех трех направлениях линии фронта.
Представительство непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сделало…
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С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью…
Болгарский экстрасенс Ванга в свое время спрогнозировала события, которые произойдут в России в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится…
Президента США Дональда Трампа высмеяли в сети после того, как он позволил себе вольность во время встречи с финским лидером Саули Ниинисте…
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Таинственным возлюбленным Юлии Барановской оказался известный певец
Третья мировая война может вспыхнуть в Южной Азии, где расположены Индия и Пакистан. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах…
Утром в пятницу, 4 октября, стало известно, что на реке Махананда в штате Бихар на северо-востоке Индии опрокинулось пассажирское судно. Согласно последней информации…
Политика
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что для принятия серьёзных политических решений стоит полностью исключить…
Специалисты центра погоды "Фобос" предупреждают москвичей о ноябрьских холодах на следующей неделе. По словам синоптиков, уже в пятницу в столичный регион прорвется…
Герцогиня Кэтрин затмила супругу принца Гарри, появившись на публике в скромном закрытом платье. Кейт, по мнению многих, перевела все внимание на себя, хотя до этого…
В четверг вечером вылетевший из Москвы в Грозный пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти ребёнка на борту. Об этом стало…
У Киева нет сил реализовать в Донбассе «хорватский» сценарий, который предполагает военный разгром ДНР и ЛНР, гораздо реалистичнее «боснийский» вариант. Такое мнение…
В Санкт-Петербурге в минувший четверг, 3 октября, на 8,4 миллиона рублей ограбили квартиру индивидуального предпринимателя. В пресс-службе ГУ МВД России по городу…
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе в 2020 году русскоязычных школ…
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не в состоянии сдерживать Китай…
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что верит в обещание украинского лидера…
Известный певец Сергей Лазарев поблагодарил поклонников за поздравления с рождением дочери. Недавно артист сообщил, что год назад в его семье произошло прибавление – на…
Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри может подать в отставку на фоне громкого политического скандала, который грозит импичментом американскому…
В Историко-археологическом музее начнет работать выставка «На страже границ Боспора», которая представит античное городище Илурат, которое располагалось в 16 километрах…
Известная российская актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками не обычным образом со съёмок нового проекта в Соединённых Штатах. Сейчас знаменитость находится…
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Известная певица Анастасия Стоцкая заявила, что не будет делать ДНК-тест, чтобы опровергнуть информацию об отцовстве короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова…
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В американском штате Калифорния неизвестный избил мужчину за кепку с лозунгом президента Дональда Трампа на русском языке. Отмечается, что инцидент произошёл в сентябре…
Количество погибших от использования вейпов в США увеличилось до 18 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, еще 1080 пациентов заболели после…
Известная российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на призыв президента РФ Владимира Путина не выставлять Украину "в каком-то невыгодном свете" на …
В СМИ появилась информация о том, что из мемориала в Индии был похищен прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Данные ранее…
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг изменила данные в своём профиле в социальной сети после комментариев о её выступлении на Генассамблеи ООН президента…
Главный врач клиники Adventist HealthCare Urgent Care в американском штате Мэриленд Амра Насир рассказала, какие категории людей наиболее подвержены гриппу и связанными…
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Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой ухудшилось после информации о ее задержании с запрещенными веществами. Друг звезды сериала "Счастливы вместе" Андрей Ковалев рассказал…
В Минфине предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). В ведомстве не исключают повышения и минимальной…
Дочки режиссеры Валерии Гай Германики растут редкими красавицами. Валерия опублbковала фото младшей дочки Северины. Северина - наобыкновенной красоты девочка. У нее…
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В Брянской области семейная пара вместе с друзьями изнасиловала девочку - свою несовершеннолетнюю дочь. Закрытое судебное заседание по этому делу назначено на 4 октября…
Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая санкционную политику, покинет свою должность. Об этом заявил министр финансов Соединенных штатов Америки…
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Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, 1 - в здание Дома союзов - на время…
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Британские таблоиды назвали суммы, которые россиянка, «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа - султана и экс-короля Малайзии Мухаммада…
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Такая тенденция последних лет прослеживается по всему полуострову. Это связано с проблемами в работе очистных сооружений
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Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" призвал государственные телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете.
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Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление по поводу договоров по прокачке газа через Украину. "Россия подпишет договор о транзите с Украиной в соответствии…
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии спецназа РФ в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой. По ее…
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Ставший отцом 17 детей американец Брюс Клири намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более пяти миллионов долларов. Об этом сегодня сообщает портал…