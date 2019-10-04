Прах Махатмы Ганди похитили из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия

В СМИ появилась информация о том, что из мемориала в Индии был похищен прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Данные ранее предоставили местные власти.

После убийства Ганди, которое произошло в январе 1948 года, его останки были кремированы, а прах разделен на несколько частей – одна из них была перенесена в мемориал, расположенный в штате Мадхья-Прадеш, сообщает журнал India Today.