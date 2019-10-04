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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Прах Махатмы Ганди похитили из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Прах Махатмы Ганди похитили из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
фото: Holger Hollemann/dpa
В СМИ появилась информация о том, что из мемориала в Индии был похищен прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Данные ранее предоставили местные власти.
 
После убийства Ганди, которое произошло в январе 1948 года, его останки были кремированы, а прах разделен на несколько частей – одна из них была перенесена в мемориал, расположенный в штате Мадхья-Прадеш, сообщает журнал India Today.
 
В день празднования 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди кражу праха заметил глава местного совета Гурмит Сингх. Он также сообщил, что на входе в мемориал появились слова "предатель нации". Предполагается, что данное деяние совершили те, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди.
ЕТ

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