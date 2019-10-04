Грета Тунберг изменила информацию о себе в Twitter после слов Путина о ней

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4 октября 2019, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг изменила данные в своём профиле в социальной сети после комментариев о её выступлении на Генассамблеи ООН президента РФ Владимира Путина.

Поклонская о Тунберг: "травмировать и использовать ребёнка недопустимо"

Путин заявил, что не разделяет восторженное мнение по поводу речи 16-летней школьницы в ООН, потому что неправильно использовать детей и подростков для достижения каких - либо "благородных целей". Глава государства отметил, что Тунберг, скорее всего, "добрая девочка и очень искренняя", но ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен", передаёт РИА Новости.

Тогда юная эко-активистка решила отреагировать на слова российского лидера и написала в профиле Twitter: "Добрая, но плохо информированная девочка".