Путин: Россия будет вынуждена зеркально ответить, если США разместят свои ракеты в Азии

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3 октября 2019, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Если США разместят свои ракеты средней и малой дальности в Азии, то Россия даст зеркальный ответ. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия не собирается размещать ракеты в регионах.

Но если Соединенные Штаты первыми поставят свои ракеты в Азию, Россия будет зеркально отвечать.

Российкий лидер подчеркнул, что размещение ракет создаст новые угрозы, - сообщает ТАСС.

Путин предположил, что США вышли из ДРСМД не из-за России и ее мистических нарушений договора.

"Если Штаты собираются ставить в Азии, то, значит, Азия является первопричиной выхода из этого договора", — подчеркнул Путин.