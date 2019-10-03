Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Путин: Россия будет вынуждена зеркально ответить, если США разместят свои ракеты в Азии

, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: Россия будет вынуждена зеркально ответить, если США разместят свои ракеты в Азии
фото с сайта Кремля

Если США разместят свои ракеты средней и малой дальности в Азии, то Россия даст зеркальный ответ. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия не собирается размещать ракеты в регионах.

Но если Соединенные Штаты первыми поставят свои ракеты в Азию, Россия будет зеркально отвечать.
Российкий лидер подчеркнул, что размещение ракет создаст новые угрозы, - сообщает ТАСС.

Путин предположил, что США вышли из ДРСМД не из-за России и ее мистических нарушений договора.
"Если Штаты собираются ставить в Азии, то, значит, Азия является первопричиной выхода из этого договора", — подчеркнул Путин.

ИЧ

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление по поводу договоров по прокачке газа через Украину. "Россия подпишет договор о транзите с Украиной в соответствии…

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил для журналистов Ринат Айгистов, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Британские таблоиды назвали суммы, которые россиянка, «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа - султана и экс-короля Малайзии Мухаммада…

Мама мальчика, которого старшеклассники окунули головой в унитаз в школе, "чуть не умерла от разрыва сердца" после того, как увидела видеозапись происшествия. .

//новости ан

Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки" композитора Джакомо Пуччини. В возрасте 24 лет в 1991…

//новости ан

//новости ан

В Москве ожидается похолодание и первый снег. Столичная ГАИ рекомендует водителям начать менять резину на автомобилях. По прогнозу синоптиков, первый снегопад ожидается…

//новости ан

//новости ан

Врачи рассказали, что введение четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов может привести к сокращению продолжительности жизни россиян…

//новости ан

//новости ан

Актеры театра "Современник" называют худрука театра "Современник" Галину Волчек мамой. 1 октября состоялся сбор труппы. Актриса Ольга Дроздова так сказала: "Все актеры…