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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Куратор санкционной политики США уходит в отставку

, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Куратор санкционной политики США уходит в отставку

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая санкционную политику, покинет свою должность. Об этом заявил министр финансов Соединенных штатов Америки Стивен Мнучин.

Манделкер еще летом собиралась уйти с поста и заняться частным бизнесом, передает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. Отмечается, что дама хочет больше времени проводить с семьей и вести более размеренный образ жизни.

Манделкер заняла пост замминистра финансов США в июне 2017 г. В частности, она курировала работу управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.

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