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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Путин призвал государственные телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Путин призвал государственные телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете
фото с сайта Кремля

Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" призвал государственные телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете. По словам Путина, российские телевизионные каналы ведут независимую редакционную политику, и даже госканалы ведут независимую редакционную политику, но они выставляют Украину в невыгодном свете.

"Если это так, то это неправильно", - сказал российский лидер и призвал: "Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете".

"Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе. Если вы так это трактуете, значит чего-то не хватает в наших программах, они должны всегда это подчеркивать", - ответил Путин на вопрос о программах с антиукраинской риторикой на российском телевидении.

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