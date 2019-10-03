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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Путин заявил о готовности России подписать договор о транзите газа с Украиной при определенных условиях

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил о готовности России подписать договор о транзите газа с Украиной при определенных условиях
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление по поводу договоров по прокачке газа через Украину.
Путин 2 октября заявил на форуме «Российская энергетическая неделя» о том, что Россия подпишет договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова подписать с Киевом новый контракт.

"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года (то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые), мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он не исключил, что, вероятно, существуют внутриукраинские законодательные да и политические процедуры, которые ещё нужно украинским партнёрам пройти, и Киев не сможет подписать договор.

В таком случает Россия будет готова продлить действующий контракт на один год.

ИЧ

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