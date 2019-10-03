В США мужчина подал в суд на клинику, став отцом 17 детей

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3 октября 2019, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Ставший отцом 17 детей американец Брюс Клири намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более пяти миллионов долларов. Об этом сегодня сообщает портал Sky News.

Мужчина являлся донором спермы и стал отцом 17 детей. При этом по договору его сперма могла быть использована только для зачатия 5 детей. Теперь он хочет отсудить у клиники деньги за нарушение заключенного договора.

Более того, выяснилось, что некоторые дети, зачатые при помощи его донорства, посещают те же учебные заведения, что и его с супругой трое сыновей и приемная дочь. Это нарушение другого условия мужчины - о штате Орегон.

Стараясь избежать данной ситуации, он просил клинику исключить предоставление его биоматериала женщинам, проживающим в данном штате: "Я просто хотел помочь людям, страдающим от бесплодия", - признался разочарованный Клири.

По его словам, он рассчитывал, что Орегонский университет будет действовать ответственно и выполнит свои обещания. В университете отказались комментировать этот случай, сославшись на право конфиденциальности пациентов.