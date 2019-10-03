Экс-мэра Риги «попросили вон» из правления «Центра согласия»

//В мире 13+

3 октября 2019, 17:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Согласно официальной публикации, из правления политического объединения «Центр Согласия» исключен экс-мэр Риги, ныне евродепутат Нил Ушаков. Ранее г-н Ушаков занимал пост председателя правления «Центра Согласия».

Но г-н Ушаков остается главой входящей в «Центр Согласия» партии «Согласие». В дальнейшем правление «Центра Согласие» будут представлять члены фракции «Согласия» в Сейме – Валерий Агешин, Янис Урбанович, Артурс Рубикс.

Что же произошло? Самого Нила Валерьевича Ушакова, извините, «попросили вон»? С чем это связано?

«Аргументы Недели» попросили прокомментировать данную ситуацию латвийского политолога Яниса Григалиса.

«Все к этому и шло. Закончилась «эра» Ушакова. Да и ушел он далеко недостойно. Кинул, простите, своих коллег, избирателей и ушел. Более того, открыто проголосовал в ЕП за «равенство» между СССР и нацистской Германией. Для русского избирателя – шок! Такое решение просто шок! Ушаков потерял практически свой авторитет, а выборы не за горами. Зачем такой лидер? Кто за него пойдет голосовать? Он не может, простите, «нагадить», а потом вернуться и врать дальше. Все правильно! Кто займет его место? Думаю, что шансы есть у Валерия Агешина. Г-н Урбанович занимается в Сейме подсчетом голосов и не более. Рубикс? Думаю, что шансы больше у Агешина».