Латвия: правительство может прекратить свое «существование»?

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3 октября 2019, 16:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

В Латвии все не утихает скандал с главой Латвийского университета. В конце августа после длительных дискуссий правительство Латвии решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса на должность ректора ЛУ. Место ректора главного ВУЗа страны получил историк и философ Гвидо Страубе. Данное решение правительства не понравилось министру образования г-же Шуплинской.

Министр образования и науки с усердием доказывала, что непременно г-н Муйжниекс должен стать ректором Латвийского университета. Дело дошло до скандала. Партия «Союз зеленых и крестьян» потребовала у правительства отставки г-жи Шуплинской.

Почему же серьезных, но не «важнейший» вопрос так рассорил господ из парламента Латвии?

В дело «вступил» министр юстиции Латвии Янис Борданс: «Я уже напомнил своим коллегам на заседании правительства, что когда-то такое уже происходило. Был принесен в жертву один министр, который хотел развивать отрасль. Это был министр образования и науки Роберт Килис. С уничтожением этого министра, к которому приложили руку и члены его партии, исчезла и вся партия, которая, возможно, держалась на интеллекте и ответственности Килиса. Если партнеры по коалиции потребуют отставки Илги Шуплинской, это правительство прекратит свое существование».

Чем же так не угодила министр образования? Назревает «передел» в правительстве Латвии?

Комментирует неофициальный, но достоверный источник «Аргументов Недели» в Латвии.

«Возможно, что и назревают некоторые перемены. Возможно, что «Союз Зеленых и Крестьян» вернет свои крепкие позиции, которыми всегда обладали. Для многих латвийцев данная партия, которая практически возглавляла правительство Латвии при прошлом созыве, была и остается крепкой. Не меняет своих взглядов, придерживается своей концепции. Я согласен с тем, что г-жа Шуплинска должна покинуть пост. Что она делает? Практически давит на решение правительства. Эти суды, которым не будет ни конца, ни края. Она делает все, чтобы ректором ЛУ стал тот, кто ей нужен. Ее действия можно расценивать, как «возврат» к советским временам. Я так решила! Конечно, она все сделает, чтобы остаться на своем месте. Даже если ее, простите за сравнение будут «выносить» из министерства, то она будет цепляться руками и ногами за входную дверь. Не все так просто сейчас в правительстве. Неясно и не так просто».