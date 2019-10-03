Президенту Финляндии не понравился шлепок Трампа

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3 октября 2019, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/globallookpress.com

В Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Во время общения с прессой американский лидер шлепнул финского коллегу. Глава Финляндии жест не оценил.

В ходе разговора Дональд Трамп активно жестикулировал. В какой-то момент глава США позволил себе по-дружески шлепнуть Ниинисте по коленке. Финский коллега американского лидера однозначным жестом пресек манипуляции Трампа.

Видеозапись курьезного момента опубликовал телеканал RT. В социальных сетях не преминули обсудить сложившуюся ситуацию: "Как будет по-фински "харассмент"?" - поинтересовался, в частности, пользователь под ником sitizenRF.

"Ходячий стыд", - отреагировал другой комментатор. Некоторые даже заметили, что финский президент что-то произнес. "Только вот что?" - гадают пользователи. Нашлись и американцы, которые извинились перед Ниинисте и Финляндией.