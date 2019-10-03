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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В армии ДНР раскрыли тайные потери противостоящих республике военных Украины

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

В армии ДНР раскрыли тайные потери противостоящих республике военных Украины
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил для журналистов Ринат Айгистов, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

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По словам Айгистова, который провел сегодня брифинг, в районе поселка Зайцеово погиб, подорвавшись на мине, украинский сержант. Еще двое военных в результате случившегося получили ранения.

В районе села Коминтерново во время установки минных заграждений погиб матрос из 36-й бригады ВСУ. Его сослуживца доставили в медицинское учреждение с ранением.

В армейских соединениях скрыли сведения о данных небоевых потерях, отметил представитель Народной милиции.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский эксперт Николай Спиридонов заявил о цугцванге главы государства Владимира Зеленского в Донбассе.

 

ДЦ

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В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил для журналистов Ринат Айгистов, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

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