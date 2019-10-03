Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Определены возможные участники будущего переворота на Украине против Зеленского

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Определены возможные участники будущего переворота на Украине против Зеленского
фото: Petro Poroshenko / globallookpress.com

В ближайшие месяцы на Украине может произойти государственный переворот, организованный силами, которые недовольны согласием Киева на «формулу Штайнмайера» в Донбассе. Соответствующее предположение содержится в заметке, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Украинский эксперт сообщил о цугцванге президента Владимира Зеленского в Донбассе

Украинский эксперт сообщил о цугцванге президента Владимира Зеленского в Донбассе

Издание «Русская весна» пишет, что свержение президента Владимира Зеленского совместно с американскими политиками и бизнесменами может осуществить его предшественник Петр Порошенко. Основной ударной силой в случае переворота станут некоторые генералы Вооруженных сил Украины и националисты, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Николай Спиридонов заявил о цугцванге Владимира Зеленского в Донбассе.

 

ДЦ

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан