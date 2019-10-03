Определены возможные участники будущего переворота на Украине против Зеленского

В ближайшие месяцы на Украине может произойти государственный переворот, организованный силами, которые недовольны согласием Киева на «формулу Штайнмайера» в Донбассе. Соответствующее предположение содержится в заметке, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.
Издание «Русская весна» пишет, что свержение президента Владимира Зеленского совместно с американскими политиками и бизнесменами может осуществить его предшественник Петр Порошенко. Основной ударной силой в случае переворота станут некоторые генералы Вооруженных сил Украины и националисты, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Николай Спиридонов заявил о цугцванге Владимира Зеленского в Донбассе.