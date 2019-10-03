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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Украинский эксперт сообщил о цугцванге президента Владимира Зеленского в Донбассе

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский эксперт сообщил о цугцванге президента Владимира Зеленского в Донбассе
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский оказался в положении цугцванга после согласия киевских властей на реализацию «формулы Штайнмайера» в Донбассе. Соответствующую точку зрения озвучил Николай Спиридонов, украинский политический эксперт.

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Ранее в четверг сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев обозначил законный сценарий отделения Донбасса от Украины.

 

ДЦ

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