Украинский эксперт сообщил о цугцванге президента Владимира Зеленского в Донбассе

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3 октября 2019, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский оказался в положении цугцванга после согласия киевских властей на реализацию «формулы Штайнмайера» в Донбассе. Соответствующую точку зрения озвучил Николай Спиридонов, украинский политический эксперт.

Как отметил аналитик, претворение в жизнь «формулы Штайнмайера» не совсем выгодно для Киева, так как реинтеграция территорий ДНР и ЛНР сопряжена с рядом проблем. Зеленскому предстоит выбрать между «плохим миром» и продолжением бесконечной войны, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в четверг сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев обозначил законный сценарий отделения Донбасса от Украины.