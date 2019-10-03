Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

На Украине потребовали обнародовать стенограммы переговоров Путина и Зеленского

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине потребовали обнародовать стенограммы переговоров Путина и Зеленского
Фото: pixabay.com

Украинский депутат Алексей Гончаренко обратился в офис президента страны с требованием обнародовать стенограммы телефонных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Таким образом депутат от фракции «Европейская солидарность» хочет удостовериться, что Москва никак не повлияла на решение Киева согласовать «формулу Штайнмайера», передаёт РИА Новости.

«Телефонные переговоры между Путиным и Зеленским должны быть опубликованы! В связи с тем, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", обратился, … чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске», - заявил Гончаренко.

АБ

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан