На Украине потребовали обнародовать стенограммы переговоров Путина и Зеленского

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3 октября 2019, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Украинский депутат Алексей Гончаренко обратился в офис президента страны с требованием обнародовать стенограммы телефонных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Таким образом депутат от фракции «Европейская солидарность» хочет удостовериться, что Москва никак не повлияла на решение Киева согласовать «формулу Штайнмайера», передаёт РИА Новости.

«Телефонные переговоры между Путиным и Зеленским должны быть опубликованы! В связи с тем, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера", обратился, … чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске», - заявил Гончаренко.