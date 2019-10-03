Появится ли в России своя Грета Тунберг?

//В мире 13+

3 октября 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Медиазвездой планетарного масштаба на прошлой неделе стала не Ким Кардашьян, не Сергей Лавров, не очередные митинги в Москве и не Китай с Гонконгом. А шестнадцатилетняя шведская школьница Грета Тунберг, более всего известная тем, что придумала самый классный способ прогуливать уроки так, чтобы за это ещё и хвалили.



Как пишет на сайте "Караулов. Life" тележурналист Андрей Караулов, изумленное человечество, не в силах прийти в себя, с раскрытым ртом наблюдает, как этот очень сердитый ребенок бросает резкие сбивчивые слова в адрес политиков международного уровня с трибун мирового же уровня, роняя слезинки по страдающим и погибающим от изменения климата людям и животным. А взрослые выслушали её, поаплодировали и выдвинули на Нобелевскую премию мира. И вполне возможно, что Грета Тунберг эту премию получит.



Уже не секрет, что своей популярностью Грета Тунберг обязана шведскому специалисту по связям с общественностью Ингмару Ренцхогу. Это именно он раскрутил новую икону движения «зеленых» и благодаря своим связям с пропагандистскими организациями обеспечил ей поддержку истеблишмента. Позже выяснилось, что новый «климатический пророк» из Швеции поддерживает еще и движение «Бунт против вымирания», и ЛГБТ-сообщество, и еще кого-то там, таким образом с легкостью присоединив к числу своих единомышленников еще несколько миллионов маргиналов по всему миру.



Социологи утверждают, что феномен Греты Тунберг являет собой яркий пример пропасти между старшим и молодым поколением. Тут не поспоришь. Молодежь чувствует себя свободней в нынешнем мире и готова довольствоваться малым ради сохранения этой свободы. Но люди старшего поколения, владеющие не только аккаунтами в соцсетях, но и заработанным в течение жизни материальными ценностями, категорически отказываются соглашаться на эту «свободную» бедность.



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