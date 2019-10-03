Список вероятных мест начала Третьей мировой войны обнародовали в интернет-СМИ

Перечислены регионы Земли, в которых в будущем может начаться Третья мировая война. Соответствующая информация содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
В списке, приведенном порталом vistanews.ru, фигурируют:
1. Южно-Китайское море;
2. Корейский полуостров;
3. Ближний Восток;
4. Центральная Европа.
Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, намекнул на разработку Российской Федерацией секретного вооружения, которое по своей мощности будет превосходить гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон».