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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Список вероятных мест начала Третьей мировой войны обнародовали в интернет-СМИ

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Список вероятных мест начала Третьей мировой войны обнародовали в интернет-СМИ
фото: MOD Russia / globallookpress.com

Перечислены регионы Земли, в которых в будущем может начаться Третья мировая война. Соответствующая информация содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Экс-разведчик намекнул на разработку Россией секретного оружия мощнее «Цирконов»

Экс-разведчик намекнул на разработку Россией секретного оружия мощнее «Цирконов»

В списке, приведенном порталом vistanews.ru, фигурируют:

1. Южно-Китайское море;

2. Корейский полуостров;

3. Ближний Восток;

4. Центральная Европа.

Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, намекнул на разработку Российской Федерацией секретного вооружения, которое по своей мощности будет превосходить гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон».

 

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Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем…

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