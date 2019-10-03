Список вероятных мест начала Третьей мировой войны обнародовали в интернет-СМИ

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3 октября 2019, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

Перечислены регионы Земли, в которых в будущем может начаться Третья мировая война. Соответствующая информация содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

В списке, приведенном порталом vistanews.ru, фигурируют:

1. Южно-Китайское море;

2. Корейский полуостров;

3. Ближний Восток;

4. Центральная Европа.

Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, намекнул на разработку Российской Федерацией секретного вооружения, которое по своей мощности будет превосходить гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон».