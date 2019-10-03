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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Украинца задержали за "поиск лучших условий жизни" в Крыму

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Украинца задержали за "поиск лучших условий жизни" в Крыму
фото: pixabay.com

Стало известно о задержании жителя Украины, который предпринял попутку попасть на территорию Крыма в обход пункта пропуска. Причиной своего поступка мужчина назвал "поиск лучших условий жизни".

"Пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы гражданином Украины ... В ходе опроса мужчина пояснил, что следовал из Украины в Россию в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов", - передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Уточняется, что 54-летний житель Кривого Рога был задержан в трех километрах от пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное пересечение госграницы".

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