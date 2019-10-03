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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Женщина спасла сына от смертельной болезни по фотографии

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Жительница Великобритании Стейси Деклерк помогла врачу спасти сына Броуди, заметив на его фотографии один из признаков заболевания. Отмечается, что мальчику было всего 6 месяцев.

Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Стейси объяснила, что рассматривала снимок сына и заметила в его правом зрачке белый отблеск. Женщина начала сразу искать объяснение в Интернете, однако все поиски сводили к онкологии, что сильно обеспокоило её.

"Очень трудно понять, если ли какие-либо симптомы, особенно когда дети такие маленькие", - говорит Стейси, отметив, что потом решила, что это просто отражение.

Позже женщина отвела ребёнка к врачу, когда поняла, что Броуди стал видеть хуже. Мальчику диагностировали ретинобластому - злокачественную опухоль сетчатки глаза. Ему провели три сеанса химеотерапии, что уменьшило опухоль наполовину. Однако ребёнок остался без бровей и ресниц. До пяти лет его будут регулярно осматривать врачи, чтобы вовремя заметить рецидив, пишет таблоид "The Sun". 

БА

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