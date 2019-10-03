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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Великобритании решили обойти санкции ради полетов на Марс

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Великобритании решили обойти санкционный запрет на поставку в Россию ракетного топлива ради полётов на Марс. Для этого власти Соединенного Королевства изменили существующий закон об экспорте.

Изменения коснулись раздела о товарах и технологиях, внесенных в Общий военный список ЕС, передаёт RT. Благодаря этому Россия сможет получать ракетное топливо из Великобритании, но лишь при условии предварительного согласования. Сделано это для проведения миссии «ЭкзоМарс-2020».

Отмечается, что новые поправки призваны «обновить формулировки, объясняющие соответствующие предписания ЕС, таким образом, чтобы эти формулировки приобрели гибкость, а также для включения в британское законодательство изменений, недавно внесённых в дерогации ЕС».

АБ

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