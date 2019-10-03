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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Климкин рассказал, как Киев может лишиться поддержки Европы

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев ответственность за невыполнение минских соглашений.

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Климкин предупредил властей о том, что любое невыполнение Украиной подписанных договоренностей может стать причиной потери поддержки со стороны Запада, передаёт «Свободная пресса».

«Их желание, прежде всего Франции, скорее избавиться от этого бремени и вернуться к вопросу создания „всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе“ очевидно. И тогда уж точно прощайте санкции и, главное, поддержка Украины», - считает бывший министр.

АБ

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Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев ответственность за невыполнение минских соглашений.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев…

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