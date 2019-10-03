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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Законный сценарий отделения ДНР и ЛНР от Украины обозначил Владимир Соловьев

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР могут отделиться от Украины на законных основаниях по «югославскому сценарию». Такую точку зрения высказал отечественный телевизионный ведущий Владимир Соловьев.

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Эксперт допустил убийство Зеленского недовольными «капитуляцией перед РФ» силами

Журналист отметил в ходе разговора с гостями своего ток-шоу на «России-1», что распад Югославии привел к возникновению ряда международно признанных независимых государств, некоторые из которых присоединились к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу. По мнению Соловьева, «с позиции закона» ничто не может помешать Украине расколоться по аналогичному сценарию.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский эксперт Айдер Муждабаев допустил физическое устранение президента Владимира Зеленского силами, недовольными согласием Киева на «формулу Штайнмайера» для Донбасса.

 

ДЦ

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