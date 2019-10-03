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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Эксперт допустил убийство Зеленского недовольными «капитуляцией перед РФ» силами

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin / globallookpress.com
фото: Danil Shamkin / globallookpress.com

Силы, недовольные согласием Киева на реализацию «формулы Штайнмайера», могут физически устранить президента Владимира Зеленского. Такой вариант развития событий допустил украинский журналист Айдер Муждабаев.

Будущее ДНР и ЛНР после реализации «формулы Штайнмайера» предсказал аналитик

Будущее ДНР и ЛНР после реализации «формулы Штайнмайера» предсказал аналитик

Оппоненты Зеленского называют «формулу Штайнмайера» для Донбасса «капитуляцией перед Россией». Как заверил Муждабаев, «никто не даст Зеленскому сдать территорию Украины». Если президент пойдет на это, то тем самым, возможно, подпишет себе смертный приговор, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный аналитик Сергей Марков предсказал будущее ДНР и ЛНР после претворения в жизнь «формулы Штайнмайера».

 

ДЦ

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