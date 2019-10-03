Эксперт допустил убийство Зеленского недовольными «капитуляцией перед РФ» силами

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3 октября 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin / globallookpress.com

Силы, недовольные согласием Киева на реализацию «формулы Штайнмайера», могут физически устранить президента Владимира Зеленского. Такой вариант развития событий допустил украинский журналист Айдер Муждабаев.

Оппоненты Зеленского называют «формулу Штайнмайера» для Донбасса «капитуляцией перед Россией». Как заверил Муждабаев, «никто не даст Зеленскому сдать территорию Украины». Если президент пойдет на это, то тем самым, возможно, подпишет себе смертный приговор, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный аналитик Сергей Марков предсказал будущее ДНР и ЛНР после претворения в жизнь «формулы Штайнмайера».