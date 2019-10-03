Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Будущее ДНР и ЛНР после реализации «формулы Штайнмайера» предсказал аналитик

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Сергей Марков, российский политический эксперт, предсказал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР после реализации «формулы Штайнмайера». Соответствующий пост аналитик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

В Донбассе предъявили Зеленскому условия урегулирования войны на востоке Украины

В Донбассе предъявили Зеленскому условия урегулирования войны на востоке Украины

По мнению Маркова, Донбасс превратится в аналог Приднестровья без российских миротворцев, но с общей границей с РФ. Политолог назвал такой сценарий относительной победой республик.

Эксперт Александр Носович в разговоре c News Front озвучил аналогичный прогноз. Согласно точке зрения Носовича, Украина не сможет вернуть Донбасс силой, при этом в Киеве не пойдут и на федерализацию страны. Наиболее вероятен вариант, при котором регион станет «большим Приднестровьем», отметил аналитик.

 

ДЦ

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев ответственность за невыполнение минских соглашений.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Михаил Боярский забыл, что для железных коней, не в пример одному четвероногому, правила дородного движения соблюдать все же надо. И его поймали на нарушении - актер…