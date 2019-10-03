Будущее ДНР и ЛНР после реализации «формулы Штайнмайера» предсказал аналитик

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3 октября 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Сергей Марков, российский политический эксперт, предсказал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР после реализации «формулы Штайнмайера». Соответствующий пост аналитик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Маркова, Донбасс превратится в аналог Приднестровья без российских миротворцев, но с общей границей с РФ. Политолог назвал такой сценарий относительной победой республик.

Эксперт Александр Носович в разговоре c News Front озвучил аналогичный прогноз. Согласно точке зрения Носовича, Украина не сможет вернуть Донбасс силой, при этом в Киеве не пойдут и на федерализацию страны. Наиболее вероятен вариант, при котором регион станет «большим Приднестровьем», отметил аналитик.