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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Война со СМИ может иметь плохие последствия для принца Гарри

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Великобритании осудили решение принца Гарри подать в суд на издание, опубликовавшее письмо Меган Маркл к отцу. Герцога Сассекского предупредили, что война со СМИ может негативно отразиться на его семье.

Принц Гарри обратился в суд, чтобы избавить жену от участи леди Ди

Принц Гарри обратился в суд, чтобы избавить жену от участи леди Ди

Гарри заявил, что его супруга постоянно подвергается нападкам со стороны британских таблоидов. При этом эксперты считают, что герцог Сассекский выбрал не самое подходящее время для противостояния с масс-медиа после нескольких скандалов из-за образа жизни его и его жены, передает «Российская газета».

«Это абсолютно необычно. Люди могут понять, что Гарри не согласен с тем, что кто-то печатает личное письмо. Но его заявление выходит далеко за рамки этого. Выглядит так, будто он месяцы сдерживал ярость в себе», - считает королевский биограф Пенни Юнор.

АБ

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