Президент Латвии предложил объявить 17 марта днем памяти национального сопротивления

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2 октября 2019, 21:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Президент Латвии Эгил Левитс

Президент Латвии Эгил Левитс предлагает парламенту объявить 17 марта днем памяти движения национального сопротивления. По мнению президента, необходимо «в социальную память общества вернуть знания о сопротивлении патриотов Латвии оккупационным режимам». Не все латвийцы восприняли данное предложение с энтузиазмом.

В канцелярии президента Латвии указали, что 17 марта принято вспоминать как о начале движения национального сопротивления. В этот день в 1944 году Латвийский Центральный совет под руководством Константина Чаксте завершил сбор подписей для меморандума о полном восстановлении независимости Латвии. Напомню, что так прокомментировали в канцелярии президента Латвии.

Все, что касается независимости Латвии – всегда свято в государстве! Но почему же тогда не все латвийцы восприняли данную новость с позитивом?

Видимо, следует обратиться к историческим документам.

Историческая справка

Действительно, 13 марта 1943 года по инициативе профессора ЛУ Константина Чаксте был создан Латвийский Центральный совет. По инициативе ЛЦС в марте 1944 года был разработан меморандум. Меморандум был составлен для представления правительствам западных стран. Основной текст документа гласил, что «враг с востока снова угрожает землям Латвии». Речь, разумеется, идет о СССР. В меморандуме сказано, что «это тот же самый враг, вооруженные силы которого оккупировали Латвийскую Республику 17 июня 1940 года. Затем они объявили всему миру, что Латвийская Республика добровольно присоединилась к Советскому Союзу. Вероломная аннексия Латвии Советским Союзом проведена вопреки Конституции Латвии и с нарушением соглашений между СССР и Латвией». Цель меморандума – вернуть независимость Латвии. Под данным документом подписались 188 латвийцев.

Подписи собирались тогда, когда на территории Латвии находились немецкие войска. А в условиях оккупации следует спрашивать разрешения у «хозяев». ЛЦС обратился к генеральному инспектору латышского легиона Рудольфу Бангерскому. Цель проста: данный меморандум должен дойти до первых лиц Германии. Дойти до фюрера. Увы, г-н Бангерский отказал ЛЦС.

Но если генеральный инспектор просто отказал, то рейхсминистр Альфред Розенберг, находясь в Берлине 26 мая 1944 года составил отчет по поводу меморандума. Сохранилась протокольная запись.

«К сожалению, мы только что стали свидетелями новых нападок со стороны выдающихся латышей. Они хотели призвать генерала Бангерского направить фюреру какой-то ими написанный меморандум, что Бенгерский отказался сделать. В этом меморандуме они потребовали не только восстановления бывшего свободного государства Латвии, но и права вести переговоры с любой страной, которая признала это заявление о воле латышей. Что может означать, что в определенных обстоятельствах латвийское государство, которое сегодня могло бы полагаться на германскую защиту, могло претендовать на свое право вести переговоры с государствами, которые воюют с Германией. Это полная невозможность. В других комиссариатах рейха в подобных случаях определенное число ответственных лиц было бы немедленно расстреляно! Инициатор данного документа Чаксте уже арестован».

Меморандум был найден только в 2001 году. И был передан на хранение в Военный музей Латвии.

Нет секрета, что Латвия всегда была близка Германии. Но «рейх» отказал в меморандуме. Зачем сейчас президент Латвии поднимает этот вопрос? Для чего 17 марта делать праздником? Не очень и понятно!

«Аргументы Недели» обратились за комментариями к политикам Латвии.

Полковник в отставке КГБ ЛССР: «С данным документом многие латвийцы знакомы давно. Он есть. Я буквально сегодня был в ЛУ на кафедре истории и задавал вопрос специалистам по поводу предложения президента. Удивительно, но никто ничего не знает! Не знает, кто подсказал президенту нашей страны выступить с таким предложением. Вопрос спорный. Много моментов в истории Латвии довольно спорные. Нужно же было созвать комиссию из историков и обсудить данный вопрос. Никто и ничего не обсуждал. Конечно, президент – глава государства. И он имеет право выступать с различными предложениями. Но мне кажется, что данный вопрос преждевременный. Именно. Возможно, президент захотел выступить с новым предложением. Он же не так давно на посту главы. То, что начнутся споры и шум по данному вопросу – факт! Рано было поднимать такой вопрос. Рано!»

Латвийский политик Андрей Мамыкин: «Я отношусь уважительно к личности профессора Константина Чаксте. Трагическая судьба. Что же касается предложения президента, то… увы. Думаю, что он прекрасно осведомлен о содержании меморандума. Но поднимать этот вопрос сейчас – зачем? Общество может расколоться на два лагеря. Зачем «дергать» общество. Оно и так не особо спокойно. Далее, мне не нравится цифра! 17 марта. Получается, что после шествия легионеров 16 марта, простите, наступит похмелье? Мол, мы не отмечаем «праздник» латышских легионеров «ваффен СС» 16 марта, а 17 марта давайте отметим праздник движения национального сопротивления. Странно все это. И наводит на определенные мысли….Только что министр обороны Латвии Пабрикс сказал о латышских легионеров СС, как о героях и вот вам предложение президента. Пабрикс сказал все это осознанно. Совершенно. Сказал и пропал. Нет комментариев. Но зато есть новое предложение. Думайте!»

Действительно, есть над чем подумать….