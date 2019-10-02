В Калининграде и Крыму установят Калибры и Цирконы

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2 октября 2019, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

В ряде восточно-европейских государств хотят поставить американские «Томагавки». Они будут нацелены на Россию. Наша страна в ответ на это планирует установить в Калининграде и Крыму отечественные «Калибры» и «Цирконы». Американские системы способны перехватывать баллистические ракеты над европейским пространством. В качестве вероятного противника рассматривается и Россия.



Несколько дней назад российское правительство провело совещание с представителями Совета безопасности. Российские политики считают, что выход США из договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности «развязывает ей руки».



Так, уже в ближайшее время США намерены поставить Польше несколько универсальных ракетных установок, способных нести ядерный заряд. Такие системы являются потенциально опасными для российского государства.

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в начале года говорил, что в ответ на американские системы Россия разрабатывает новые комплексы, которые способны развивать гиперзвуковую скорость и преодолевать значительные расстояния.



Если российской разведке станет известно о наличии американских ракет вблизи своих границ, ответ последует незамедлительно. Так военные эксперты предлагают установить новые ракеты в Крыму и Калининградской области. Они будут постоянно держать "на прицеле" американские системы.



