Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Калининграде и Крыму установят Калибры и Цирконы

, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

В ряде восточно-европейских государств хотят поставить американские «Томагавки». Они будут нацелены на Россию. Наша страна в ответ на это планирует установить в Калининграде и Крыму отечественные «Калибры» и «Цирконы». Американские системы способны перехватывать баллистические ракеты над европейским пространством. В качестве вероятного противника рассматривается и Россия.

Несколько дней назад российское правительство провело совещание с представителями Совета безопасности. Российские политики считают, что выход США из договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности «развязывает ей руки».

Так, уже в ближайшее время США намерены поставить Польше несколько универсальных ракетных установок, способных нести ядерный заряд. Такие системы являются потенциально опасными для российского государства.
Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в начале года говорил, что в ответ на американские системы Россия разрабатывает новые комплексы, которые способны развивать гиперзвуковую скорость и преодолевать значительные расстояния.

Если российской разведке станет известно о наличии американских ракет вблизи своих границ, ответ последует незамедлительно. Так военные эксперты предлагают установить новые ракеты в Крыму и Калининградской области. Они будут постоянно держать "на прицеле" американские системы.

ПВ

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на Украине. Документ оговаривает особый статус для мятежных республик Донбасса.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Михаил Боярский забыл, что для железных коней, не в пример одному четвероногому, правила дородного движения соблюдать все же надо. И его поймали на нарушении - актер…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Отгремели страдания Кети Топурии по поводу измены Гуфа. У певицы новый бойфренд, которого она не показывала поклонникам. Но, как удалось выяснить, это бизнесмен…

//новости ан