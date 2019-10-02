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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В США разбился бомбардировщик B-17, есть жертвы

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Соединённых Штатах разбился бомбардировщик времён второй мировой войны. Самолёт В-17 «Летающая крепость» потерпел крушение в штате Коннектикут, известно о нескольких погибших.

В Аэропорту Брэдли рассказали, что вынужденно приостановили работу после падения самолёта. Отмечается, что в результате крушения начался пожар, на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

Местные СМИ сообщили о нескольких жертвах. Кроме экипажа бомбардировщика среди пострадавших оказались и люди на земле. Известно о двух погибших. Также трое получили серьезные травмы, передаёт "Московский комсомолец".

АБ

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