В США разбился бомбардировщик B-17, есть жертвы

В Соединённых Штатах разбился бомбардировщик времён второй мировой войны. Самолёт В-17 «Летающая крепость» потерпел крушение в штате Коннектикут, известно о нескольких погибших.
В Аэропорту Брэдли рассказали, что вынужденно приостановили работу после падения самолёта. Отмечается, что в результате крушения начался пожар, на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.
Местные СМИ сообщили о нескольких жертвах. Кроме экипажа бомбардировщика среди пострадавших оказались и люди на земле. Известно о двух погибших. Также трое получили серьезные травмы, передаёт "Московский комсомолец".