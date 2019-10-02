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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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40% террористов, совершивших преступления в Европе, использовали криптовалюту

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство США усилило контроль за оборотом криптовалют. Это объясняется тем, что террористические организации (запрещённые в России) стали рассчитываться биткоинами. Так, уже возбуждено несколько уголовных дел, где обычные граждане переводили финансовые средства в виде криптовалюты на счета международных террористических организаций.

Для этого люди оформляют кредитные карты различных банков. Важно отметить, что у ряда террористических групп биткоин выступает основной валютой.
Использование некоторых интернет площадок для перевода финансовых средств делает операции по их переводу невидимыми и анонимными. Конкретная привязка к физическим лицам отсутствует.

Европейская полиция в годовом отчёте указала, что порядка 40% террористов, совершивших преступления в Европе, использовали криптовалюту. Специалисты из США говорят, что объём финансирования криптовалютой с каждым годом увеличивается. Причём найти отправителя биткоинов тоже не всегда получается.

На сегодняшний день террористы не испытывают проблем с финансами. Благодаря этому они могут спокойно приобретать оружие, фальшивые документы.

Проблема усугубляется тем, что на Ближнем Востоке существуют банки с сомнительной репутацией, через которые и можно обналичивать криптовалюту.

ПВ

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