//В мире 13+

2 октября 2019, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство США усилило контроль за оборотом криптовалют. Это объясняется тем, что террористические организации (запрещённые в России) стали рассчитываться биткоинами. Так, уже возбуждено несколько уголовных дел, где обычные граждане переводили финансовые средства в виде криптовалюты на счета международных террористических организаций.



Для этого люди оформляют кредитные карты различных банков. Важно отметить, что у ряда террористических групп биткоин выступает основной валютой.

Использование некоторых интернет площадок для перевода финансовых средств делает операции по их переводу невидимыми и анонимными. Конкретная привязка к физическим лицам отсутствует.



Европейская полиция в годовом отчёте указала, что порядка 40% террористов, совершивших преступления в Европе, использовали криптовалюту. Специалисты из США говорят, что объём финансирования криптовалютой с каждым годом увеличивается. Причём найти отправителя биткоинов тоже не всегда получается.



На сегодняшний день террористы не испытывают проблем с финансами. Благодаря этому они могут спокойно приобретать оружие, фальшивые документы.



Проблема усугубляется тем, что на Ближнем Востоке существуют банки с сомнительной репутацией, через которые и можно обналичивать криптовалюту.



