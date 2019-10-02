Меркель считает, что время снятия санкций ещё не пришло

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2 октября 2019, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что разговоры о полном снятии с Российской Федерации экономических санкций являются преждевременными. По её мнению, странам предстоит ещё множество шагов.

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Меркель отметила, что в отношениях между странами наметился прогресс, однако говорить о полном урегулировании ещё рано, передаёт РенТВ. Также канцлер Германии подчеркнула, что страны готовы к встрече в «нормандском формате».

«Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили», - считает она.