Королева Великобритании может оказаться в инвалидном кресле

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2 октября 2019, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Жители Великобритании всерьез переживают о здоровье своей королевы. Известно, что Елизавете II требуется серьезная операция, отказ от которой может навсегда усадить монаршую особу в инвалидное кресло.

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Отмечается, что у королевы Великобритании врачи диагностировали серьёзные проблемы с коленом, теперь женщине требуется операция. По прогнозам специалистов, отказ от хирургического вмешательства приведёт к тому, что королева потеряет возможность передвигаться самостоятельно, передаёт «Российская газета». Однако Елизавета II не спешит делать операцию. По её словам, у неё нет столько свободного времени, сколько нужно для реабилитации.

«Она разговаривала с друзьями на выставке цветов в Челси и сказала, что ее колени подкашиваются. Но она не хочет делать операцию из-за времени, которое потребуется, чтобы восстановиться», - заявили в Букингемском дворце.