В Донбассе предъявили Зеленскому условия урегулирования войны на востоке Украины

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2 октября 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Senkar Tomas / globallookpress.com

Алексей Муратов, руководитель общественного движения «Донецкая Республика», опубликовал заявление, в котором перечислены условия, которые необходимо выполнить президенту Владимиру Зеленскому для того, чтобы прекратить войну на востоке Украины.

Как отметил Муратов, Зеленскому, если он действительно хочет урегулировать конфликт, нужно избавиться от влияния олигарха Игоря Коломойского, который считается создателем ряда украинских националистических формирований. Кроме того, украинскому лидеру следует уволить главу МВД Арсена Авакова, являющегося покровителем радикалов, процитировал заявление руководителя «Донецкой республики» «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что в СМИ определили возможную дату начала свержения ультраправыми Владимира Зеленского.