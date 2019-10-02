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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Принц Гарри обратился в суд, чтобы избавить жену от участи леди Ди

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Герцог и герцогиня Сассекские решили начать судебный процесс против издания, которое опубликовало личную переписку Меган Маркл. По словам принца Гарри, он опасается, что его жена станет такой же жертвой, как в своё время мать.

Британский таблоид Mail On Sunday опубликовал текст письма Меган Маркл к отцу, в котором она просит родителя перестать лгать и рассказывать небылицы о её жизни с супругом, передаёт СтарХит.

В ответ на это принц Гарри решил защитить права своеё супруги через суд. «Быть может, это не самое разумное решение, но оно верное. Потому что я опасаюсь повторения истории. Я знаю, что бывает, когда кого-то превращают в объект потребления, и для публики он теряет человеческий облик. Я уже потерял мать, а теперь вижу, как моя жена становится жертвой этих же сил», - заявил он.

АБ

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