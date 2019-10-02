Вычислена предполагаемая дата начала свержения Зеленского украинскими радикалами

Украинские националисты могут начать процесс свержения президента Владимира Зеленского 14 октября, когда в бывшей советской республике будет отмечаться День защитника Отечества. Соответствующее предположение выдвинули в отечественных СМИ.
Издание Украина.ру процитировало одного из лидера ультраправых Дмитрия Корчинского, который заявил, что «14 октября должно стать началом несимулятивной акции давления на власть». В этот день массовые акции протеста радикалов, недовольных уступками Киева по вопросу урегулирования в Донбассе и законом о создании рынка земли, должны состояться в столице страны и во Львове.
Ранее сегодня сообщалось, что депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко озвучила сценарий превращения Украины в «колонию России».