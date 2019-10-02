Вычислена предполагаемая дата начала свержения Зеленского украинскими радикалами

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2 октября 2019, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Украинские националисты могут начать процесс свержения президента Владимира Зеленского 14 октября, когда в бывшей советской республике будет отмечаться День защитника Отечества. Соответствующее предположение выдвинули в отечественных СМИ.

Издание Украина.ру процитировало одного из лидера ультраправых Дмитрия Корчинского, который заявил, что «14 октября должно стать началом несимулятивной акции давления на власть». В этот день массовые акции протеста радикалов, недовольных уступками Киева по вопросу урегулирования в Донбассе и законом о создании рынка земли, должны состояться в столице страны и во Львове.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко озвучила сценарий превращения Украины в «колонию России».