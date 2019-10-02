Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Вычислена предполагаемая дата начала свержения Зеленского украинскими радикалами

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergei Chuzavkov / globallookpress.com
фото: Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Украинские националисты могут начать процесс свержения президента Владимира Зеленского 14 октября, когда в бывшей советской республике будет отмечаться День защитника Отечества. Соответствующее предположение выдвинули в отечественных СМИ.

Сценарий превращения Украины в «колонию России» обнародовала Юлия Тимошенко

Сценарий превращения Украины в «колонию России» обнародовала Юлия Тимошенко

Издание Украина.ру процитировало одного из лидера ультраправых Дмитрия Корчинского, который заявил, что «14 октября должно стать началом несимулятивной акции давления на власть». В этот день массовые акции протеста радикалов, недовольных уступками Киева по вопросу урегулирования в Донбассе и законом о создании рынка земли, должны состояться в столице страны и во Львове.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко озвучила сценарий превращения Украины в «колонию России».

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на Украине. Документ оговаривает особый статус для мятежных республик Донбасса.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра им. Блохина подали еще от 10 до 12 врачей. 26 детских…

//новости ан

Алена Водонаева рассказала своим подписчикам, что ее звали на все программы, в которых "полоскали белье" поавшейся с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, но она…

//новости ан

Актриса Любовь Толкалина опубликовала фото со своей 18-летней дочерью Марией Кончаловской и невольно напросилась на комплименты фолловеров. Дочь Толкалиной и режиссера…

//новости ан

//новости ан

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая…

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала формулу Штайнмайра" на заседании…

В Архангельске народ креативный. В местном парке Белоснежка и семь гномов обзавелись новыми лицами. Им прилепили портреты местной власти, которая кормит людей обещаниями…